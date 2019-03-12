CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнцям погасили заборгованість за лікарняними, виплатами по вагітності та пологах та іншими виплатами, що контролюються Фондом соціального страхування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фонд соцстрахування виплатив заборгованість з лікарняних
У фонді зазначають, що виплата стала можливою після того, як уряд ухвалив рішення щодо зміни бюджету Фонду соціального страхування на 2019 рік
Фото: rian.com.ua
"Фонд соціального страхування України профінансував 782,2 млн грн допомог з тимчасової втрати працездатності, по вагітності та пологах і на поховання з початку грудня цього року", - йдеться у повідомленні фонду, повідомляє "Громадське".
Там зазначають, що більша частина коштів - це заборгованість держави з виплати лікарняних, яка склала 538,9 мільйона гривень.
У фонді зазначають, що виплата стала можливою після того, як уряд ухвалив рішення щодо зміни бюджету Фонду соціального страхування на 2019 рік.
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