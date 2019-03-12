Фонд соцстрахування виплатив заборгованість з лікарняних

У фонді зазначають, що виплата стала можливою після того, як уряд ухвалив рішення щодо зміни бюджету Фонду соціального страхування на 2019 рік

Українцям погасили заборгованість за лікарняними, виплатами по вагітності та пологах та іншими виплатами, що контролюються Фондом соціального страхування.

"Фонд соціального страхування України профінансував 782,2 млн грн допомог з тимчасової втрати працездатності, по вагітності та пологах і на поховання з початку грудня цього року", - йдеться у повідомленні фонду, повідомляє "Громадське".

Там зазначають, що більша частина коштів - це заборгованість держави з виплати лікарняних, яка склала 538,9 мільйона гривень.

У фонді зазначають, що виплата стала можливою після того, як уряд ухвалив рішення щодо зміни бюджету Фонду соціального страхування на 2019 рік.

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