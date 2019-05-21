Законопроект про імпічмент винесуть на публічне обговорення Текст законопроекту про імпічмент Президенту близький до завершення, але перед внесенням до Верховної Ради він буде поставлений на публічне обговорення

Зеленський обов’язково подаватиме законопроект про імпічмент до парламенту, і готовий підписати його у перший же день, як він після ухвалення надійде з Верховної Ради до Адміністрації Президента.

Андрій Богдан

"Такий текст (законопроекту про імпічмент, - ред.) на сьогодні розробляється науковцями. Звичайно, таких потуг серед науковців було багато, але ми близькі до завершення, і наш проект такого закону ми спочатку поставимо на публічне обговорення, а потім подамо на розгляд Верховної Ради", - сказав радник Володимира Зеленського, юрист Андрій Богдан після консультацій керівництва Верховної Ради і представників фракцій з главою держави, інформує "Укрінформ". Нагадаємо, що 20 травня відбулась інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського.

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