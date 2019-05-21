ПОЛІТИКА НОВИНИЗеленський обов’язково подаватиме законопроект про імпічмент до парламенту, і готовий підписати його у перший же день, як він після ухвалення надійде з Верховної Ради до Адміністрації Президента.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Законопроект про імпічмент винесуть на публічне обговорення
Текст законопроекту про імпічмент Президенту близький до завершення, але перед внесенням до Верховної Ради він буде поставлений на публічне обговорення
Андрій Богдан
"Такий текст (законопроекту про імпічмент, - ред.) на сьогодні розробляється науковцями. Звичайно, таких потуг серед науковців було багато, але ми близькі до завершення, і наш проект такого закону ми спочатку поставимо на публічне обговорення, а потім подамо на розгляд Верховної Ради", - сказав радник Володимира Зеленського, юрист Андрій Богдан після консультацій керівництва Верховної Ради і представників фракцій з главою держави, інформує "Укрінформ".
Нагадаємо, що 20 травня відбулась інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського.
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