Законопроєкт про мобілізацію отримав 1300 правок

Нардепутати подали більше 1300 правок до законопроєкту про мобілізацію.

Про це сьогодні повідомило Суспільне тебелебачення, посилаючись на членів профільного комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Депутати повідомили, що завтра завершиться реєстрація правок, після цього їх ще мають розглянути в комітеті.

"Понад 1 тисячу правок – це певний час. Секретаріат просто не в змозі буде звести цю велику таблицю навіть за один день, можливо, спробують, тоді розгляд може розпочатися 23 чи 24 лютого, але скоріш за все це буде починаючи з 26 лютого. Але допоки не буде готова ця таблиця, говорити про те, яка кількість правок, скільки потрібно часу, щоб їх розглянути – 100% комітет не буде гальмувати цей процес" - заявила депутатка від Європейської солідарності Ірина Фріз.

Інший член безпекового комітету народний депутат від Слуги народу Єгор вважає, що на розгляд правок в комітеті знадобиться тиждень.

"Завтра закінчується день подачі правок, тільки після цього голова має призначити засідання комітету по розгляду правок, я не скажу зараз, яка там точна цифра, але точно понад 1300, тому це займе, я думаю, тиждень, не менше в комітеті. І тільки після цього можна буде говорити про те, щоб його виносити в зал. 1300 правок, їх потрібно розглядати кожну одну за одною, групувати, розуміти, що буде змінюватися", - сказав він.

Нагадаємо, що місяць тому уряд вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію.