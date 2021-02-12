CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІніційований Президентом Володимиром Зеленський проєкт закону про внесення змін до Закону "Про громадянство України" щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України вже зареєстровано у Верховній Раді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Законопроєкт Зеленського про подвійне громадянство зареєстрували в Раді
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє на сайті парламенту.
Як зазначено у картці законопроєкту, проєкт 1 грудня визначено Президентом як невідкладний, а 2 грудня його одержала Верховна Рада. Законопроєкт вже передано керівництву парламенту, Комітету Верховної Ради з питань бюджету, Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики та Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу.
Текст проєкту закону про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України поки що відсутній.
Як повідомлялося, 1 грудня Зеленський під час звернення із посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України заявив про те, що внесе до Верховної Ради законопроєкт про подвійне громадянство для українців, які проживають за кордоном. Тоді він акцентував, що вперше українці з усього світу відчуватимуть себе не діаспорою, не просто людьми "українського походження", а українського громадянства, рівними українцями.
Зеленський раніше на зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку в межах робочого візиту до США пообіцяв запровадити подвійне громадянство для українців, які проживають за кордоном.
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