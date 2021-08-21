ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про порядок здійснення помилування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент вніс зміни до Положення про порядок здійснення помилування
Фото: Ukrinform
Як передає Укрінформ, відповідний указ №373/2021 від 20 серпня опублікований на сайті глави держави.
Зазначається, що вносяться зміни до Положення про порядок здійснення помилування, затвердженого Указом Президента України від 21 квітня 2015 року № 223 (зі змінами, внесеними Указами від 14 травня 2016 року № 211 та від 21 серпня 2019 року № 615).
Зокрема, до переліку посадовців, які можуть у виняткових випадках за наявності надзвичайних обставин подати клопотання про помилування додано: радника - уповноваженого Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації та радника - уповноваженого Президента України з питань безбар'єрності.
Також відповідно до змін "особи, засуджені за вчинення корупційних кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, можуть бути звільнені від відбування покарання в порядку помилування після фактичного відбуття ними строків, встановлених частиною третьою статті 81 Кримінального Кодексу України". Тобто не менше трьох чвертей строку покарання, призначеного судом.
У попередній редакції Положення про помилування така норма діяла щодо осіб, засуджених за вчинення корупційних злочинів.
До Положення про помилування також додається така норма: "Голова або інший член Комісії при Президентові України у питаннях помилування, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, радник – уповноважений Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, радник - уповноважений Президента України з питань безбар'єрності подають клопотання про помилування безпосередньо до Офісу Президента України. До такого клопотання долучаються будь-які документи, які мають значення для застосування помилування".
Також відповідно до внесених Президентом змін, засідання Комісії при Президентові України у питаннях помилування за наявності технічних засобів може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт про амністію з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.
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21 08 2021 10:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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