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Разумков спробує змінити законопроєкт Зеленського про олігархів

Поправки стосуватимуться "зміни органу, який повинен приймати рішення щодо включення або виключення тих чи інших осіб до так званого реєстру олігархів"
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков обіцяє внести поправки до другого читання в законопроєкт президента Володимира Зеленського про деолігархзацію України. Їх мета забрати в Ради нацбезпеки й оборони функцію вирішувати, хто олігарх, а хто – ні.
Разумков спробує змінити законопроєкт Зеленського про олігархів Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на  брифінг Разумкова у п'ятницю

Пряма мова: "Обов'язково буду пропонувати (поправки - УП)… Щодо РНБО, я дійсно вважаю, що це не зона відповідальності РНБО ні з точки зору логіки, ні з точки зору закону, в тому числі і Конституції. Тому правки будуть подаватись, і сподіваюсь, вони будуть підтримані".

Деталі: Голова парламенту пояснив, що поправки стосуватимуться "зміни органу, який повинен приймати рішення щодо включення або виключення тих чи інших осіб до так званого реєстру олігархів".

Разумков зауважив, що до цього законопроєкту навряд чи буде застосована спеціальна процедура, яка дозволяє уникнути довгого проходження великої кількості поправок. Він пояснив, що такі зміни регламенту були зроблені лише під так званий "антиколомойський" законопроєкт про банки, який депутати завалили тисячами правок і тому розгляд затягувався.

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02 07 2021 16:57
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