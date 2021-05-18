Як боротися з олігархами. Американські практики

Українська влада демонструє, що всерйоз взялася за олігархів. Сигнал про необхідність обмежити вплив олігархів в Україні нинішня адміністрація США доносить до Києва на всіх рівнях.

Володимир Зеленський запропонував підготувати законопроєкт про статус олігархів, у якому буде враховано американський досвід.

Під час візиту до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен сказав прямо: "Існує загроза зсередини - це корупція, олігархи та інші особи, які ставлять свої інтереси вище інтересів українського народу".

Він не називав імен, адже йдеться не про конкретних осіб, а про умови, які дають їм змогу диктувати свої правила завдяки доступові до влади, а також просувати в Україні інтереси Росії.

Останні події довкола "непотоплюваного" Віктора Медведчука, який завжди добре почувався при всіх владах, та й щодо інших олігархів, засвідчили, що в Києві сигнал зрозуміли. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, закон про олігархів, що його пропонує ухвалити Зеленський, ґрунтуватиметься "на підходах американського антитрастового закону, щоб привести більше справедливості й конкуренції на українські ринки".

Що це за досвід? Чим допекли Америці її олігархи і як вона з ними боролася в минулому і продовжує це робити зараз?

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ЗАКОН, ЯКОМУ 130 РОКІВ Американці на федеральному рівні взялися за своїх олігархів ще 130 років тому, хоча такого слова не вживали. 1890 року Конгрес одноголосно ухвалив так званий Акт Шермана, названий на честь його ініціатора - лідера фракції республіканців у Сенаті Джона Шермана. Закон забороняв перешкоджання свободі торгівлі шляхом створення монополій (трастів) та будь-яку змову між підприємцями щодо демпінгу, преференцій, витіснення конкурентів. Такі дії вважалися злочинними, за них передбачалися накладення штрафів, конфіскація майна й ув’язнення до 10 років. Закон чинний і досі. Скажімо, у 80-х роках його застосовували для боротьби з монополією на ринку телекомунікацій США. Усупереч можливому уявленню, концентрація виробництв у трастах призвела до різкого падіння цін на деякі товари, подекуди на 35-40 відсотків. Республіканець Шерман виступив на захист підприємців, котрі страждали від здешевлення нафтопродуктів. Нафтопідприємець Джон Рокфеллер, маючи справу з великими обсягами нафти, почав використовувати для її транспортування замість бочок цистерни, які сам виробляв, і користувався величезними знижками від залізниці. Закон Шермана забороняв транспортникам давати знижку за перевезення нафти в цистернах. До монополізованих галузей Конгрес відніс виробництво нафти й нафтопродуктів, вугілля, тростинового цукру, сталі, залізничних рейок, цинку, джуту, бавовняної олії, шкіри. Виробництво в цих галузях зростало шаленими темпами, а ціни падали, від чого потерпали дрібніші, менш ефективні виробники. За законом, трасти, які монополізували ринки, підлягають розформуванню, подрібненню на підприємства, що конкурують між собою і не мають єдиного центру управління. Акт, ухвалений за президента Бенджаміна Гаррісона, було спрямовано проти вже створених монополій, головним чином проти нафтового олігарха Рокфеллера. Проте на той час закон задіяний не був. Про нього згадав наступний президент - Теодор Рузвельт - 1900 року, коли вирішив поставити на місце Рокфеллера.

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РУЗВЕЛЬТ ПРОТИ РОКФЕЛЛЕРА

Джон Рокфеллер, який став першим доларовим мільярдером у світі, створив компанію Standart Oil, сконцентрувавши у своїх руках підприємства з видобутку, транспортування, переробки й продажу нафти і нафтопродуктів. Рокфеллер не гребував нічим, вдавався до заниження цін, залякування конкурентів, підкупу транспортних компаній, наймав бандитів для приборкання надто впертих. Урешті став контролювати 90% ринку нафти у США.

Як і українські олігархи, він мав своє лобі в парламенті, фінансував одночасно і Республіканську, і Демократичну партії, мав агентів у слідчих органах, які вели справу проти нього. Навіть мав "свого" президента - республіканця Вільяма Мак-Кінлі, кампанію якого фінансував. Наступник Мак-Кінлі республіканець Теодор Рузвельт теж брав гроші у Рокфеллера на свою виборчу кампанію, та оскільки прийшов до влади на гаслах боротьби з олігархом, то справді оголосив її. Ставлення до Рокфеллера в американському суспільстві на той час було вкрай негативне.

1911 року рішенням Верховного суду Standart Oil було розділено на дрібніші компанії, хоча тоді жартували, що Рокфеллер від цього нічого не програв, за винятком витрат на зміну вивісок.

1914 року Акт Шермана було доповнено Актом Клейтона, спрямованим на захист дрібного підприємництва від обмежень, що їх встановлювали великі компанії. Цей закон чіткіше формулював, що таке "незаконне обмеження торгівлі", і забороняв цінову дискримінацію (надання преференцій окремим покупцям), а також продаж продукції тим дилерам, котрі зобов’язувалися не торгувати товарами конкурентів.

Більш як за двадцять років, у 1936-му, Конгрес ухвалив третій антитрастовий закон - Акт Робінсона-Петмана, який передбачав переслідування за заподіяння конкурентам будь-якої шкоди.

Ці три акти та деякі поправки до них і становлять законодавчу основу антитрастового регулювання у США.

Попри кепське ставлення суспільства до Рокфеллера за його життя, він увійшов у історію радше з позитивним іміджем - як один із творців американської економіки. Завдяки йому постала ціла галузь, яка залишається однією з провідних у США й донині. Наступниця Standard Oil, відома під назвою ExxonMobil, є однією з найбільших нафтових компаній у світі. Крім того, підприємець створив Фонд Рокфеллера, який фінансує чимало напрямів у культурі, освіті, соціальній сфері, зокрема проєкти боротьби з бідністю.

Франклін Рузвельт, фото: Укрінформ