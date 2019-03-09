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Законопроєкт Зеленського про скорочення Ради до 300 депутатів передали КСУ

Рішення про ухвалення в цілому відповідної постанови підтримали 258 народних депутатів
Верховна Рада направила на висновок до КСУ законопроєкт №1017 "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)".
Законопроєкт Зеленського про скорочення Ради до 300 депутатів передали КСУ Фото: Reuters

Рішення про ухвалення в цілому відповідної постанови підтримали 258 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєктом пропонується зменшити конституційний склад народних депутатів України до трьохсот осіб із нинішніх 450, а також вилучити із тексту статті 76 Основного закону принципи загального, рівного і прямого виборчого права, що здійснюється шляхом таємного голосування, оскільки це дублює статтю 71.

Передбачається також запровадити такий виборчий ценз, як володіння державною мовою, а також змінити виборчу систему, закріпивши пропорційну виборчу систему на парламентських виборах.

Розділ XV "Перехідні положення" Конституції з метою врегулювання статусу парламенту ІХ скликання пропонується доповнити пунктом такого змісту: "17. Після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)" Верховна Рада України, обрана до набрання чинності зазначеним Законом, продовжує виконувати свої повноваження до наступних виборів народних депутатів України".

Прийняття цього закону має на меті оптимізацію роботи парламенту та забезпечення ефективного виконання ним своїх функцій.

2 вересня Комітет ВР із питань правової політики рекомендував парламенту включити в порядок денний другої сесії і направити на розгляд Конституційного Суду президентський законопроєкт №1017.

Нагадаємо, що Верховна Рада скерувала в Конституційний Суд законопроєкт №1015, який фіксує законодавче право народу.

 

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03 09 2019 20:24
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