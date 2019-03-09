Рада запустила процес змін до Конституції про право народу вносити законопроєкти
За це проголосували 338 народних депутатів.
Законопроєкт передбачає внесення змін до статті 93 Конституції України про право законодавчої ініціативи. Згідно з пропозицією, право вносити законопроєкти у Верховну Раду будуть мати не тільки президент, Кабінет Міністрів, народні депутати, а й "народ".
"Після його прийняття народ України в кількості і порядку, визначеному законом, зможе ініціювати розгляд у Верховній Раді України законопроєктів, які він буде вважати за потрібне... Кількість підписів, які необхідно зібрати під таким законопроєктом, - це питання виключно законодавчого регулювання, яке буде розроблено та прийнято після внесення змін до Конституції", - сказав депутатам представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.
Представник Зеленського передбачає, що реалізація цього права може здійснюватися за допомогою електронної ідентифікації і мобільних пристроїв.
"Звичайно, наївно припускати, що всі громадяни кинуться писати якісь якісні законопроєкти. Але в будь-якому суспільстві, в тому числі в Україні, є громадянськи активна частина народу. Якщо ці громадяни ініціюють якесь цікаве питання, яке набере достатню кількість інших громадян, то це питання буде розглянуто парламентом", - сказав Веніславський.
Порядок внесення змін до Конституції передбачає голосування на двох сесіях. У першому читанні законопроєкт повинен бути схвалений простою більшістю (226 народних депутатів) і на одній з наступних чергових сесій прийнятий не менш ніж 300 голосів.
Нагадаємо, що 3 вересня Верховна Рада внесла зміни до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності, а також почала процес зміни Конституції в частині скасування адвокатської монополії; затвердження права президента призначати директорів НАБУ і ДБР і створювати регуляторні органи.
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