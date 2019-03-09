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Рада запустила процес змін до Конституції про право народу вносити законопроєкти

Проєкт скеровано на оцінку в Конституційний Суд
Верховна Рада скерувала в Конституційний Суд законопроєкт №1015, який фіксує законодавче право народу.
Рада запустила процес змін до Конституції про право народу вносити законопроєкти Фото: policy.info

За це проголосували 338 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає внесення змін до статті 93 Конституції України про право законодавчої ініціативи. Згідно з пропозицією, право вносити законопроєкти у Верховну Раду будуть мати не тільки президент, Кабінет Міністрів, народні депутати, а й "народ".

"Після його прийняття народ України в кількості і порядку, визначеному законом, зможе ініціювати розгляд у Верховній Раді України законопроєктів, які він буде вважати за потрібне... Кількість підписів, які необхідно зібрати під таким законопроєктом, - це питання виключно законодавчого регулювання, яке буде розроблено та прийнято після внесення змін до Конституції", - сказав депутатам представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

Представник Зеленського передбачає, що реалізація цього права може здійснюватися за допомогою електронної ідентифікації і мобільних пристроїв.

"Звичайно, наївно припускати, що всі громадяни кинуться писати якісь якісні законопроєкти. Але в будь-якому суспільстві, в тому числі в Україні, є громадянськи активна частина народу. Якщо ці громадяни ініціюють якесь цікаве питання, яке набере достатню кількість інших громадян, то це питання буде розглянуто парламентом", - сказав Веніславський.

Порядок внесення змін до Конституції передбачає голосування на двох сесіях. У першому читанні законопроєкт повинен бути схвалений простою більшістю (226 народних депутатів) і на одній з наступних чергових сесій прийнятий не менш ніж 300 голосів.

Нагадаємо, що 3 вересня Верховна Рада внесла зміни до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності, а також почала процес зміни Конституції в частині скасування адвокатської монополії; затвердження права президента призначати директорів НАБУ і ДБР і створювати регуляторні органи.

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03 09 2019 17:43
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