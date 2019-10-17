"Закривавлене" опудало Коломойського під синагогою обурило посольство Ізраїлю

"Україні доведеться прикладати більше зусиль для боротьби з антисемітизмом. Якщо ні, то насильство пошириться від опудал до живих людей..."

"Ще один тривожний акт антисемітизму. Цього разу на сходах головної синагоги Києва. Сподіваємось, що правоохоронні органи заарештують винних".

Посольство Ізраїлю в Україні очікує на арешт тих, хто кинув на сходи головної синагоги Києва залите червоною фарбою опудало з фотографією олігарха Ігоря Коломойського.

"Ще один тривожний акт антисемітизму. Цього разу на сходах головної синагоги Києва. Сподіваємось, що правоохоронні органи заарештують винних", - заявило ізраїльське посольство у Twiiter.

"Україні доведеться прикладати більше зусиль для боротьби з антисемітизмом. Якщо ні, то насильство пошириться від опудал до живих людей", - вважають ізраїльські дипломати.

Фото: офіційна сторінка Посольства Ізраїлю у Twitter

14 жовтня колишній нардеп Ігор Мосійчук написав у Facebook, на сходи синагоги ім. Бродського в центрі Києва "невідомі в камуфляжі кинули опудало з фотографією Коломойського, залите червоною фарбою". Він опублікував відповідне фото.

На думку Мосійчука, цю "ідіотську витівку могли вчинити або корисні ідіоти, або агенти спецслужб РФ, адже розпалювання міжнаціональної ворожнечі у воюючій країні на руку лише країні-агресору".

А директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський зазначив, що облите фарбою опудало з фотографією президента Об'єднаної єврейської громади України Ігоря Коломойського залишили біля синагоги в той, час, коли в Києві проходив "марш УПА".