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"Закривавлене" опудало Коломойського під синагогою обурило посольство Ізраїлю

"Україні доведеться прикладати більше зусиль для боротьби з антисемітизмом. Якщо ні, то насильство пошириться від опудал до живих людей..."
"Ще один тривожний акт антисемітизму. Цього разу на сходах головної синагоги Києва. Сподіваємось, що правоохоронні органи заарештують винних".
"Закривавлене" опудало Коломойського під синагогою обурило посольство Ізраїлю Фото з вільних джерел

Посольство Ізраїлю в Україні очікує на арешт тих, хто кинув на сходи головної синагоги Києва залите червоною фарбою опудало з фотографією олігарха Ігоря Коломойського.

"Ще один тривожний акт антисемітизму. Цього разу на сходах головної синагоги Києва. Сподіваємось, що правоохоронні органи заарештують винних", - заявило ізраїльське посольство у Twiiter.

"Україні доведеться прикладати більше зусиль для боротьби з антисемітизмом. Якщо ні, то насильство пошириться від опудал до живих людей", - вважають ізраїльські дипломати.

Фото: офіційна сторінка Посольства Ізраїлю у Twitter

14 жовтня колишній нардеп Ігор Мосійчук написав у Facebook, на сходи синагоги ім. Бродського в центрі Києва "невідомі в камуфляжі кинули опудало з фотографією Коломойського, залите червоною фарбою". Він опублікував відповідне фото.

На думку Мосійчука, цю "ідіотську витівку могли вчинити або корисні ідіоти, або агенти спецслужб РФ, адже розпалювання міжнаціональної ворожнечі у воюючій країні на руку лише країні-агресору".

А директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський зазначив, що облите фарбою опудало з фотографією президента Об'єднаної єврейської громади України Ігоря Коломойського залишили біля синагоги в той, час, коли в Києві проходив "марш УПА".

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17 10 2019 12:55
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