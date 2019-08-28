Коломойський: "Олігархів більше нема - ми померли"

"Є нова влада, новий президент. Я впевнений, що у нього нема і не буде своїх новоявлених Ахметових, Коломойських, Пінчуків"

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що в Україні "більше немає олігархів" та заперечив свій вплив на президента Володимира Зелденського та його політичну партію "Слуга народу".

"Олігархів більше нема — ми померли! Нам потрібно вперед дивитися. У нас великі цілі та завдання. Є нова влада, новий президент. Я впевнений, що у нього нема і не буде своїх новоявлених Ахметових, Коломойських, Пінчуків…", — заявив Коломойський в інтерв’ю "Цензор.нет".

Він також додав, що українські олігархи державі потрібні лише у тому випадку, якщо вони можуть щось створювати. Також Коломойський розкритикував Рината Ахметова за формулу "Роттердам+", водночас заявивши, що має з ним "чудові відносини".

Також Коломойський розкритикував металургійний бізнес Ахметова та Вадима Новинського — "Метінвест". Зокрема Коломойський запропонував підвищити цій компанії ренту за видобуток залізної руди, яку, на думку олігарха, експортують до Китаю, замість того, щоб продавати українській промисловості.

Водночас Коломойський виступив за націоналізацію великих компаній, які забруднюють довкілля, зокрема "АрселорМіттал Кривий Ріг", та заявив, що це чи не єдиний шлях, який "врятує Україну".

Нагадаємо, що у самого Коломойського в Україні також є металургійний бізнес, зокрема "Нікопольський завод феросплавів". На думку олігарха, дане підприємство "витрачає мільйони доларів у газоочистку", а саме виробництво на його заводі "не шкідливе".