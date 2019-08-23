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Компанія Коломойського стане постачальником палива для "Укрзалізниці" на мільярд гривень

УЗ - найбільший споживач дизеля в Україні
Філіал "Укрзалізниці" "Центр забезпечення виробництва" 22 серпня уклав чотири договори на поставку дизельного палива на суму 1,01 млрд гривень.
Компанія Коломойського стане постачальником палива для "Укрзалізниці" на мільярд гривень Ігор Коломойський. Фото: Ukrafoto

Половина цієї суми припаде на ТОВ "Оіл-Трейд 2018" з Кременчука. Фірма поставить 20 тисяч тонн дизеля за ціною 25310-25380 гривень за тонну. Про це йдеться на сайті "Прозорро".

За даними "Наших грошей", бенефіціарами цієї компанії є жителі Дніпра Віталій Островський і Андрій Алексєєв. Компанія вперше отримала державний підряд, але номер телефону цієї фірми раніше вказувала як свій компанія ТОВ "Альянс Еволюшн" з орбіти Ігоря Коломойського.

Профільне видання enkorr теж повідомляло, що низка непрямих доказів дають підставу стверджувати, що "Оіл-Трейд 2018" насправді контролюється групою "Приват".

По-перше, в тендерній документації "Оіл-Трейд 2018" вказувало, що в першому півріччі 2019 року постачало кременчуцькі нафтопродукти для кількох підконтрольних "Привату" промислових підприємств: "ДніпроАзоту", Нікопольського феросплавного заводу, аеропорту "Дніпропетровськ" та іншим.

По-друге, навесні 2019 року на тендері на поставку ДТ компанія "ТПГ "Альфа" подала довідку, вказавши, що "Оіл-Трейд 2018", як її постачальник, є постійним представником "Укртатнафти" в Кременчуці.

"Востаннє фірми з групи Коломойського отримували такі великі державні підряди на постачання палива в 2014 році, коли Коломойський був губернатором Дніпропетровської області. «Укрзалізниці» «приватівці» постачали паливо останній раз ще за часів прем'єрства Юлії Тимошенко", - йдеться в публікації "Наших грошей".

"Укрзалізниця" є найбільшим споживачем дизельного палива. У 2017 році компанія законтрактувала 385 тис. тонн, у 2018 році - 327 тис. тонн. У 2017 році найбільшими постачальниками дизпалива для "Укрзалізниці" були "Трейд Коммодіті" (50% обсягу), "Елемент Нафта" (26%), WOG (17%), в 2018-му - Wexler Group (40%), "Трейд Коммодіті" (38%), Socar (20%).

Нагадаємо, що компанія "Роза вітрів", яку пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського, виграла тендер на здійснення літерних авіаперевезень (перевезень перших осіб держави) за 35,1 мільйона гривень.

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23 08 2019 12:42
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