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Закиди Зеленського до Залужного сигналізують про "розкол в українському керівництві" – NYT

05 листопада 2023, 13:21
Закиди Зеленського до Залужного сигналізують про
Джерело: censor.net
Західні ЗМІ вбачають "яскравий публічний докір", який показує розрив між військовим і цивільним керівництвом в Україні у і без того непростий для час.

Офіс президента України Володимира Зеленського розкритикував головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за колонку в The Economist. 

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що твердження генерала Валерія Залужного про те, що боротьба з росією зайшла в глухий кут, "полегшує роботу агресора", додавши, що ці коментарі викликали "паніку" в Україні, тому "військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті".

Розрив між генералом і президентом виникає в той час, коли Україна бореться у військовій та дипломатичній боротьбі. Її операції вздовж зіткнення не дали жодного прогресу, але призвели до великих втрат з обох сторін, і Україна стикається з посиленням російських атак на сході.

Водночас у деяких європейських столицях та серед членів Республіканської партії США зріс скептицизм щодо допомоги Україні.

При цьому Володимир Зеленський заперечив характеристику бойових дій, яку дав генерал Валерій Залужний

"Час минув, люди втомилися, незалежно від статусу, і це зрозуміло. Але це не безвихідь, я ще раз наголошую на цьому", - наголосив президент.

"Керівництво України також стурбоване тим, що увага західних союзників переключилася на конфлікт між Ізраїлем і Хамасом", - пише видання.

Як пише NYT, спекуляції щодо напруженості між президентом і командувачем Збройних сил щодо стратегії та командних призначень вирували в Києві понад року, але раніше не виливались у публічні суперечки.

Валерій Залужний явно не припускав, що Україна програє війну, і вказав, що росія також не зробила жодних суттєвих успіхів, у своїй колонці він визнав, що обидві сторони зайшли в "патову ситуацію". Він також написав, що для виходу з глухого кута знадобляться технологічні досягнення для переваги в повітрі, наголошуючи на ролі безпілотників наступного покоління та засобів електронної боротьби.

Професор політології Національного університету "Києво-Могилянська академія" Олексій Гарань вважає, що помічники президента Зеленського можуть бути стурбовані тим, що висновки генерала Валерія Залужного можуть збити бажання деяких союзників продовжувати військову допомогу.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував колонку в The Economist. За його словами, ситуація на фронті зайшла у глухий кут, для виходу з якого необхідно зробити великий технологічний стрибок.

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