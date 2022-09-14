НОВИНИСьогодні до міста прибув перший тестовий потяг "Укрзалізниці"
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Залізничне сполучення між Балаклією та Харковом відновлять 15 вересня
Фото: atn.ua
Завтра, 15 вересня, буде відновлено залізничне сполучення між звільненою Балаклією та Харковом.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирил Тимошенко у Telegram.
Він зазначив, що сьогодні до міста прибув перший тестовий потяг "Укрзалізниці".
"Від завтра працюватиме залізничне сполучення між містом та Харковом", - написав Тимошенко.
Заступник керівника ОП також зазначив, що до звільненого Ізюму разом з мобільним відділенням Нової Пошти привезли модуль Starlink для доступу до інтернету.
Нагадаємо, 8 вересня 2022 року над Балаклією Харківської області піднято український державний прапор.
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14 09 2022 19:43 МЕДІА
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