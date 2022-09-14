Залізничне сполучення між Балаклією та Харковом відновлять 15 вересня

Сьогодні до міста прибув перший тестовий потяг "Укрзалізниці"

Завтра, 15 вересня, буде відновлено залізничне сполучення між звільненою Балаклією та Харковом.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирил Тимошенко у Telegram.

Він зазначив, що сьогодні до міста прибув перший тестовий потяг "Укрзалізниці".

"Від завтра працюватиме залізничне сполучення між містом та Харковом", - написав Тимошенко.

Заступник керівника ОП також зазначив, що до звільненого Ізюму разом з мобільним відділенням Нової Пошти привезли модуль Starlink для доступу до інтернету.

Нагадаємо, 8 вересня 2022 року над Балаклією Харківської області піднято український державний прапор.