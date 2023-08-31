Залужний і Міллі обговорили постачання озброєнь, боєприпасів і посилення ППО

В рамках постійного діалогу з партнерами головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний поспілкувався з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це Залужний написав в Telegram-каналі.

"Під час розмови поінформував генерала Міллі про оперативну обстановку на фронті та розповів про перебіг нашої наступальної операції", - йдеться в дописі.

Він додав, що вони окремо зупинилися на постачанні озброєнь і боєприпасів, а також на посиленні протиповітряної оборони.

Головнокомандувач ЗСУ подякував за черговий пакет допомоги, про який США оголосили напередодні і за роботу, яку проводять союзники для надання Україні винищувачів F-16.