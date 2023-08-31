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Залужний і Міллі обговорили постачання озброєнь, боєприпасів і посилення ППО

31 серпня 2023, 21:15
Залужний і Міллі обговорили постачання озброєнь, боєприпасів і посилення ППО
В рамках постійного діалогу з партнерами головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний поспілкувався з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це Залужний написав в Telegram-каналі.

"Під час розмови поінформував генерала Міллі про оперативну обстановку на фронті та розповів про перебіг нашої наступальної операції", - йдеться в дописі. 

Він додав, що вони окремо зупинилися на постачанні озброєнь і боєприпасів, а також на посиленні протиповітряної оборони. 

Головнокомандувач ЗСУ подякував за черговий пакет допомоги, про який США оголосили напередодні і за роботу, яку проводять союзники для надання Україні винищувачів F-16.

Нагадаємо, що днями США виділили Україні черговий пакет допомоги на $250 млн.
СШАУкраїнаЗалужнийміллі

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