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CУСПІЛЬСТВО

Залужний оцінив суровікіна: Звичайний держиморда

15 грудня 2022, 16:27
Залужний оцінив суровікіна: Звичайний держиморда
Фото: Google
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що він думає про командувача російськими військами в Україні сєргєя суровікіна: це типовий командир часів Петра І.
Про це йдеться в інтерв'ю Залужного виданню The Economist.
 
"При всій повазі до пана суровікіна, якщо подивитися на нього, то це звичайний командир часів Петра І, скажімо так, держиморда. Дивишся на нього і розумієш, що або ти виконуєш завдання, або тобі кінець. А ми давно зрозуміли, що такий підхід не працює".
 
За словами головнокомандувача, в українській армії все інакше – іноді 21-річні лейтенанти командують чоловіками, яким по 50-60 років. А "тримати порядок кулаками і біцепсами" у Збройних силах України не виходить.
 
"Завжди можна бути нормальним. Бути нормальним – це значить залишатися людиною в будь-якій ситуації. Це найголовніше. Залишатися людиною, ставати лідером. Бути розумнішим, бути сильнішим, бути талановитішим і тоді намагатися керувати людьми. Це релігія, яку я сповідую".
 
Залужний підкреслив, що довіряє своїм генералам, а також слухає тих, хто на місцях. "Тому що ініціатива там", – пояснює головнокомандувач українських військ.
 
війнаарміяЗалужнийСуровікін

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