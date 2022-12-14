Залужний підписав скандальний еротичний календар з журналістками

"І не тільки в красі наша сила", – написав Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розписався на календарях з ню-фотографіями журналісток "5 каналу", передає УП.

"І не тільки в красі наша сила", – написав Залужний на календарях.

Про це повідомила шеф-редакторка "5 каналу" Ірина Герасимова, а також операторка Ганна Кудрявцева та воєнкор Євгенія Китаїва, які відвідали головнокомандувача.

"Головнокомандувач благословив на другий мільйон", – написала Ірина Герасимова.

Нагадаємо, до Дня ЗСУ "5 канал" оголосив про випуск благодійного календаря з фотографіями оголених журналісток, які позують з елементами військового спорядження.

Кошти з продажу пообіцяли спрямувати на рації для військових. За перший тиждень зібрали понад 1 млн гривень.

Ініціатива викликала в багатьох обурення. Зокрема, у спільній відкритій заяві медійники, правозахисники, а також жінки-військові засудили такий спосіб збору грошей на потреби армії і назвали акцію сповненою дискримінації та сексисзму.