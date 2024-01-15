Залужний підтвердив знищення російських літаків А-50 та Іл-22

Збройні сили України знищили російські літаки А-50 і Іл-22.

Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний написав в Telegram-каналі.

"Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.

Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!", - йдеться в дописі.

Вчора вночі ЗСУ підбили два російські літаки над Азовським морем, проте офіційно відомо це стале лише зараз.