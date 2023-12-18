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Залужний прокоментував "прослушку" у кабінеті, новий наступ та мобілізацію

18 грудня 2023, 15:37
Залужний прокоментував
Фото: Google
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що новий проект рекрутингу до Збройних сил України поки рано оцінювати, а в питаннях мобілізації потрібно повернутися до попередніх рамок.

Валерій Залужний прокоментував нову програму рекрутингу до війська.

Про це він говорив у  кулуарах презентації Державного оператора тилу, відповідаючи на питання журналістів. 

"Рекрутинг оцінювати ще трохи зарано, а щодо питань мобілізації, то його не те що потрібно посилювати, а повернути в ті межі, в ті рамки, які працювали раніше", — сказав Залужний, передає interfax.com.ua.
Валерій Залужний наголосив, що зараз це проблема хлопців, які воюють на передньому краї, і яких повинен хтось замінити.

На запитання про те, як вплинуло звільнення обласних воєнкомів на ефективність мобілізації, Залужний сказав, що "це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає".

Залужний також відкинув припущення про те, що апарат прослуховування в одному з його робочих місць поставили представники самого Генштабу. " З вухами вже давно не працюємо", — сказав головнокомандувач, передає РБК-Україна.

"Скажу вам так: це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. В ньому вчора в ході перевірки знайшли прослушку ", — сказав Валерій Залужний.

Він підтвердив попередню інформацію про те, що цей кабінет не був для нього постійним.

"В мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили і знайшли", — розповів коловком та додав, що прослушка була знайдена не лише у нього.

Головнокомандувач ЗСУ відмовився коментувати плани про майбутній контрнаступ, які нібито просочилися у ЗМІ.

"Це війна, я не можу казати, що я планую, що ми маємо робити. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якому – людські життя. Про це не можна казати в жодному разі", – сказав він.

мобілізаціяЗалужнийвійна в Україніросія окупанти

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