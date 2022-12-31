Залужний привітав військових України зі святами

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував привітання з Новим 2023 роком і Різдвом.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Залужного

"Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних - важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові. Проте нам вистачить сил здолати ворога. У боротьбі народжується нація. Хай вас, рідні, береже Господь. Нехай наша перемога стане початком розквіту України і кінцем для росії. Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, - з Новим Роком і Різдвом Христовим", - привітав Залужний

Раніше повідомлялось, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вручив предстоятелю Православної церкви України митрополиту Київському і всієї України Епіфанію нагрудний знак "За сприяння війську".