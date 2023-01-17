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Залужний вперше зустрівся з генералом США Міллі

17 січня 2023, 18:35
Залужний вперше зустрівся з генералом США Міллі
Фото: УНН
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з головою об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів генералом Марком Міллі у Польщі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сьогодні в Польщі відбулася моя перша особиста зустріч із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні. Окреслив нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить нашу Перемогу", – повідомив Залужний за підсумками зустрічі.

Раніше повідомлялось, що більше половини українців назвали політиком 2022 року чинного главу держави Володимира Зеленського, на другому місці – головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

СШАПольшазустрічЗалужнийміллі

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