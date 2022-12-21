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CУСПІЛЬСТВО

Залужний зустрівся главою Генштабу Польщі для обговорення безпеки в регіоні

21 грудня 2022, 19:02
Залужний зустрівся главою Генштабу Польщі для обговорення безпеки в регіоні
Фото: Укрінформ
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив із начальником Генерального штабу Збройних сил Республіки Польща Раймундом Анджейчаком безпекову ситуацію в регіоні та сценарії її розвитку.
Про це Залужний повідомив у Telegram.
 
"Мав за честь вітати в Україні начальника Генерального штабу Збройних сил Республіки Польща і мого друга генерала Раймунда Анджейчака. Це нагода відверто обговорити безпекову ситуацію в регіоні та сценарії її розвитку. Вдячний, що Україна не сама у спротиві російській збройній агресії, і в цьому величезна заслуга польських братів", - заявив Залужний.
 
Він також подякував за надану міжнародну військову допомогу, що включає озброєння, військову техніку, боєприпаси і необхідні матеріали.
 
"Ціную можливість проводити професійну підготовку наших військовослужбовців на польській території. Разом ми втілюємо стратегічно важливе рішення щодо переходу України на важке озброєння держав-членів НАТО", - заявив Залужний.
 
Головнокомандувач ЗСУ подякував польській стороні за лікування та реабілітацію поранених українських воїнів.
 
"Без вільної України немислима вільна Польща", - автором цих слів вважають відомого польського інтелектуала Єжи Ґедройця. Вони надзвичайно актуальні зараз. Саме нам випала честь і відповідальність боротися за волю України і всієї Європи пліч-о-пліч", - заявив Залужний.
 
ПольщаУкраїнабезпекаВалерій Залужний

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