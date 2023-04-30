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ПОЛІТИКА

Залужний зустрівся з командувачем сил НАТО в Європі

30 квітня 2023, 19:06
Залужний зустрівся з командувачем сил НАТО в Європі
джерело t.me/CinCAFU
За його словами, під час зустрічі було обговорено важливість вчасного та у достатній кількості постачання боєприпасів та техніки.

У неділю, 30 квітня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це повідомляє Залужний у Telegram.

"Детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Описав можливі сценарії, загрози та передумови для наших майбутніх дій. Ставимо собі за мету - підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання", - написав Залужний.

За його словами, під час зустрічі було обговорено важливість вчасного та у достатній кількості постачання боєприпасів та техніки. Він також наголосив на необхідності надати Україні широкий спектр озброєння і систем протиповітряної оборони, які суттєво допоможуть вирішити проблемні моменти у протистоянні російській агресії.

"З генералом Каволі також обговорили питання підготовки наших захисників. Домовилися і надалі підтримувати діалог та працювати задля посилення обороноздатності України", - розповів він.

Раніше повідомлялось, що Зеленський доручив Залужному відправляти тилових воєнкомів на фронт.

війнаНАТОЗалужний

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