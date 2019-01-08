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Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку зріс у 3,7 раза

Рік тому коштів на казначейському рахунку було у 24 рази менше
За даними Державного казначейства України, станом на 1 серпня на єдиному казначейському рахунку знаходиться 48,96 мільярда гривень — це у 3,7 раза більше, ніж 1 липня.
Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку зріс у 3,7 раза Фото: walet.com.ua

Відповідні дані наводяться на сайті Держказначейства, повідомляє "Громадське".

При цьому, зазначимо, що рік тому коштів на казначейському рахунку було у 24 рази менше - близько 2 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що станом на початок липня 2019 року залишок коштів на єдиному казначейському рахунку держави склав 13 мільярдів гривень, що більш ніж вдвічі менше, ніж було на початку червня. Водночас уряд тримає на валютних рахунках еквівалент 81,1 мільярда гривень.

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01 08 2019 12:20
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