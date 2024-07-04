Замах на прем'єра Словаччини розслідуватимуть як тероризм

Спочатку замах на Фіцо розслідували як умисне вбивство.

Прокуратура через нові докази змінила кваліфікацію розслідування щодо замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо з "умисного вбивства" на тероризм.

Про це повідомив генпрокурор Словаччини Марош Жилінка.

"Ґрунтуючись на отриманих доказах, далі справу розслідуватимуть як особливо тяжкий злочин у вигляді теракту", — оголосив прокурор.

Незалежно від зміни кваліфікації злочину, підозрюваному нападнику на Фіцо Юраю Цінтулі загрожує довічне позбавлення волі. Цінтулі вже повідомили про зміну кваліфікації злочину.

Проте це рішення може мати серйозні наслідки для осіб, які висловили схвалення його діям: законодавством передбачено, що публічне схвалення акту тероризму є однією з форм "співучасті у тероризмі" і за це може загрожувати від 3 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, замах на Роберта Фіцо скоїли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.