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ПОЛІТИКА

Замах на Трампа може вплинути на економічну ситуацію в США – Reuters

15 липня 2024, 07:52
Замах на Трампа може вплинути на економічну ситуацію в США – Reuters
Фото: Reuters/Brendan McDermid
Імовірно, що економіка зазнає додаткового удару.

Замах на екс-президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа може вплинути на економічну ситуацію в Сполучених Штатах, а відповідно і на економіку країн, які є залежними від того, як працює економіка США та який курс американського долара підтримує Федеральна резервна система.

Найімовірніший прогноз – посилення інфляційного тиску, скорочення інвестицій та зменшення економічної потужності однієї з найбільших економік світу.

Про негативні наслідки для економіки країни невдалого замаху на потенційного кандидата у президенти США пишуть оглядачі Reuters.

Видання нагадує, що перед замахом, ринки відреагували на високу ймовірність здобуття Трампом президентства в США інфляційними процесами щодо національної американської валюти. Після інциденту така тенденція може тільки зміцнитися, посилюючи інфляційні ризики, зазначає видання. Насамперед це може бути пов'язано зі збільшенням потенційних можливостей здобуття Трампом президентської посади на тлі замаху, що був невдалим.

Така реакція ринків матиме віддалений, але відчутний вплив і на інші ринки, які залежать від американської економіки та стабільності курсу американського долара.

Після нападу на Дональда Трампа та поранення верхньої частини його правого вуха, він провів приватні зустрічі. Екс-президент Сполучених Штатів Америки за останню добу провів зустрічі з декількома сенаторами та губернатором Північної Дакоти. Всі зустрічі Трамп провів у своїй приватній резиденції у Флориді Мар-а-Лаго, яка ретельно охороняється як приватною службою, так і ймовірно тепер державними службами правопорядку. На зустрічах могла обговорюватися кандидатура ймовірного віце-президента США в разі перемоги Трампа.

Дональд ТрампВибори в СШАекономіка

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