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ПОЛІТИКА

Заморожені російські активи принесли Euroclear €4,4 млрд прибутку

01 лютого 2024, 17:37
Заморожені російські активи принесли Euroclear €4,4 млрд прибутку
Фото: з відкритих джерел
The Financial Times вважає, що ці гроші не будуть зарезервовані для України.

Минулого року бельгійська фінансова компанія Euroclear, що спеціалізується на розрахунках за операціями з цінними паперами, а також на зберіганні та обслуговуванні активів цих цінних паперів, заробила 4,4 млрд євро на російських активах, які були заморожених санкціями ЄС. 29 січня країни ЄС одноголосно схвалили нові правила, які прокладуть шлях до можливості передачі цих надприбутків Україні. 

Про це повідомляє The Financial Times.

"Але законодавство не матиме зворотної сили до прибутків з 2023 року, а лише до тих, які будуть накопичені після того, як нові правила набудуть чинності в найближчі тижні. Це означає, що надходження Euroclear у 2023 році в розмірі 4,4 млрд євро, ймовірно, не будуть зарезервовані для України", – йдеться у повідомленні.

За даними бельгійського уряду, Euroclear вже сплатив 1,08 млрд євро регулярного корпоративного податку у Бельгії за 2023 рік і ці гроші пішли на заходи з підтримки українців. Європейська комісія готує подальше законодавство, яке дозволить фактично вилучати прибутки, які будуть відкладені, а потім перераховувати їх до фонду для України.

"Euroclear зосереджений на мінімізації потенційних юридичних та операційних ризиків, які можуть виникнути для нього і його клієнтів в результаті реалізації будь-яких пропозицій Європейської комісії", – йдеться у звіті Eurocler, який цитує FT.

Уряд Німеччини заявив, що вважає вилучення непередбачених прибутків Euroclear правильним підходом, в той час як загальне вилучення основних активів може мати значні наслідки для євро. США наполягають на повному арешті суверенних активів росії, а не лише на арешті прибутків Euroclear, на що деякі партнери по G7 дивляться скептично.

Нагадаємо, комітет ПАРЄ схвалив проєкт резолюції щодо вилучення заморожених активів рф.

санкціактиви рф

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