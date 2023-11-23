Замороження російських активів є актом самооборони – МЗС Чехії

Зазначається, що у переговорах щодо 12-го пакету санкцій ЄС чеська дипломатія просуває рішення з якомога сильнішим економічним тиском на росію.

російська федерація не повинна мати справу з майном, яке вона має в Чехії, для Праги це акт самооборони.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє Cesky rozhlas.

Представник чеського уряду пояснив, що включення до санкційного списку держагенства рф, яке управляє нерухомістю в Чехії призведе до того, що росіяни не зможуть використовувати гроші від оренди для вбивства українців.

"Для нас це акт самооборони. росія веде загарбницьку війну в Україні, вона завдала нам неймовірних проблем – подивіться на вартість електроенергії та газу, яка інфляція – нам довелося подбати про півмільйона біженців і все через путіна", - розповів Ліпавський.

Він додав, що Чехія має зробити все, щоб Україна відстояла свою територіальну цілісність у війні з росією та принцип, що кордони в Європі не можуть бути змінені силою.

Зазначається, що у переговорах щодо 12-го пакету санкцій ЄС чеська дипломатія просуває рішення з якомога сильнішим економічним тиском на росію та пропонує, наприклад, обмеження на пересування дипломатів рф Європою.

15 листопада, стало відомо, що Чехія схвалила заморожування російської державної власності в країні. Ліпавський зазначав, що таким чином комерційна діяльність, з якої росія фінансує вбивства українців, закінчується.

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