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ПОЛІТИКА

Як Чехія хоче закрити європейські кордони для російської агентури – FT

21 листопада 2023, 08:51
Як Чехія хоче закрити європейські кордони для російської агентури – FT
Фото: з вільного доступу
Чехія також хоче, щоб ЄС приймав лише біометричні паспорти, які важче підробити.

Країни-члени ЄС обговорюють, чи варто обмеживати поїздки російських дипломатів після того, як Чехія поскаржилася, що потенційні шпигуни уникають моніторингу у Шенгенській зоні, де немає прикордонних перевірок. 

Про це, як пише Financial Times.

З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну уряди країн ЄС вислали сотні російських дипломатів, стверджуючи, що вони насправді були агентами розвідки. 

Але країни все ще видають візи дипломатам рф, надаючи їм доступ до Шенгенської зони і право безперешкодно пересуватися 24 з 27 країн-членів ЄС, а також Швейцарією, Норвегією та Ісландією. 

Минулого тижня Прага поширила документ з ідеями щодо запобігання цьому в рамках переговорів про 12-й пакет санкцій ЄС проти москви. Пакет ще мають затвердити країни-члени.

Минулого року Чехія вислала понад 70 росіян у зв'язку з війною рф в Україні та ймовірною причетністю росії до нападу на склад боєприпасів у 2014 році, в результаті якого загинули двоє людей. 

Тепер Чехія хоче, щоб російські дипломати отримували візи і дозволи на проживання, які уможливлюють подорожі лише в межах країни перебування, а не рештою Шенгенської зони. 

Чехія також хоче, щоб ЄС приймав лише біометричні паспорти, які важче підробити.

Особливе питання, порушене Прагою, стосується посадовців, які отримують австрійські візи для роботи в установах ООН у Відні, а потім можуть подорожувати до Чехії чи інших країн.

"На чеську територію прибувають агенти (російської військової розвідки) ГРУ та інших служб. У Шенгенській зоні дуже складно це контролювати", – сказав один з дипломатів ЄС.

Ці обговорення все ще перебувають на ранніх стадіях. Пов’язані з ними складні юридичні питання означають, що будь-які зміни навряд чи будуть включені до пакету, який зараз обговорюють.

Нагадаємо, у Фінляндії готують законопроєкт щодо закриття кордону з росією.

Чехіякордонирф тероризм

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