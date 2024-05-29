Занадто багато американських товарів все ще потрапляє в росію – Білий дім

США та їхні союзники щосили намагалися зупинити потік запчастин до росії.

Кількість російської зброї, що викликає тривогу, оснащена електронними компонентами зі США і країн-союзників. Компанії мають зупинити потік запчастин, які використовуються для ведення війни проти України.

Про це заявив заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх, повідомляє Bloomberg.

"Відсоток російського бойового озброєння з компонентами під брендом США чи союзників тривожно та неприйнятно високий", - заявив Сінгх.

Він закликав компанії задіяти свій творчий потенціал та ресурси. "Знайте своїх клієнтів, знайте їх клієнтів і знайте кінцевих користувачів. Переконайтеся, що американські фірми не є мимовільними гвинтиками в арсеналі російської автократії", - сказав він.

США та їхні союзники щосили намагалися зупинити потік запчастин до росії. Експортний контроль, який націлений на рух товарів, а не на фінансові операції, важко забезпечити, оскільки у виробників немає великих внутрішніх відділів контролю, що виникли у банківській сфері за останні два десятиліття санкційної політики США.

"Потрібні були десятиліття, щоб побудувати архітектуру фінансових санкцій після 11 вересня", - сказав Сінгх, відповідаючи на запитання на заході Брукінгського інституту. Ми маємо робити це з неймовірною швидкістю для технологічних та товарних компаній”.

Сінгх, який відіграв важливу роль у реалізації першого раунду економічних заходів проти росії у перші дні вторгнення у 2022 році, сказав, що його коментарі були "настійним закликом до корпоративної відповідальності". Сінгх повернувся до Білого дому у лютому після роботи головним економістом PGIM із фіксованих доходів.

Сполучені Штати та їхні партнери готові використовувати санкції та експортний контроль, щоб припинити китайсько-російську торгівлю, яка загрожує їх безпеці на тлі війни проти України. Сінгх заявив, що країни можуть також вжити додаткових заходів для збільшення вартості використання росією тіньового флоту для ухилення від обмеження цін на нафту країн "Великої сімки".