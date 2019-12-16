Запаси газу у сховищах впали нижче 20 млрд кубометрів

30 жовтня Україна припинила закачувати газ до своїх сховищ. Цей газ почали використовувати на час опалювального сезону. Його обсяги 30 жовтня складали 21,74 мільярда кубометрів

Станом на 14 грудня 2019 року у підземних сховищах газу України зберігалося 19,76 мільярда кубометрів газу.

Такі дані наводить Укртрансгаз, передає "Громадське".

Обсяги газу впали нижче 20 мільярдів кубометрів вперше цього опалювального сезону.

Таким чином, від початку опалювального сезону українці використали близько 2 мільярдів кубометрів газу або 9,3% від запасів станом на початок опалення.

Наразі сховища газу заповнені на 63%. Цього має вистачити для того, аби пройти опалювальний сезон навіть у випадку припинення транзиту газу з Росії, який може відбутися у разі, якщо Україна та РФ не укладуть нової угоди про транзит газу.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" знизив на грудень ціну на газ для населення на 13% - до 4 277 гривень за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат.