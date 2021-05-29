НОВИНИРівень заповнення підземних сховищ газу Європи в процентному обчисленні досяг мінімального за історію ведення бази Gas Infrastructure Europe (з 2011 року).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Запаси газу в Європі знизилися до рекордного показника
При збереженні поточних темпів закачування до 20 жовтня (усередненої датою переходу європейських підземних сховищ від режиму закачування до відбору) рівень запасів природного газу зможе досягти 78%
Фото: Радіо Свобода
За даними на ранок 27 травня, рівень запасів в ПСГ становив 35,82%, що нижче зафіксованого в 2018 році мінімуму на цю дату - 35,95%. Поточний рівень запасів газу в європейських підземних сховищах відстає від середнього показника за останні п'ять років на 14,43 процентних пунктыв, передає enkorr.
Середній обсяг нетто-закачування в травні на третину відстає від середнього показника за останні п'ять років (256 млн куб. м/добу. проти 373 млн куб. м/добу.).
"При збереженні поточних темпів закачування до 20 жовтня (усередненої датою переходу європейських підземних сховищ від режиму закачування до відбору) рівень запасів природного газу зможе досягти 78%.
Цей показник може виявитися ще нижче через вплив планових ремонтів на газопроводах "Ямал-Європа" (з 6 по 10 липня) і "Північний потік" (з 13 по 23 липня) ", - повідомляє видання.
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