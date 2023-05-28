Запрошення України до НАТО може стати ключовим чинником для закінчення війни – ОП
Запрошення України до Північноатлантичного альянсу може стати ключовим чинником для закінчення війни.
Про це заявив голова офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє "Голос Америки".
"Так, я вважаю, що запрошення України до НАТО може стати ключовим чинником для закінчення цієї війни", - сказав Єрмак.
Єрмак також заявив, що вступ до НАТО - це не лише бажання України, а “абсолютно така реальність, яку потребує сучасний світ, сучасна Європа”. Оскільки попередня безпекова система в Європі “не працює”.
"Ми все це побачили 24 лютого. Європа потребує захищеного світу. І без України це неможливо зробити", - наголосив Єрмак.
Керівник ОП також зазначив, що головною гарантією безпеки для України є членство в НАТО.
"Ми потребуємо гарантій безпеки на шляху до нашого членства в НАТО. Тому що головною гарантією є членство в НАТО. НАТО сьогодні є найсильнішим альянсом у світі. Це визнають усі. І я певен, що так буде", - додав він.
Нагадаємо, Подоляк заявив, що Україна може завершити війну з росією в поточному році, однак для цього необхідна достатня кількість зброї.