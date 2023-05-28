Запрошення України до НАТО може стати ключовим чинником для закінчення війни – ОП

Єрмак також заявив, що вступ до НАТО - це не лише бажання України, а “абсолютно така реальність, яку потребує сучасний світ.

Запрошення України до Північноатлантичного альянсу може стати ключовим чинником для закінчення війни.

Про це заявив голова офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє "Голос Америки".

"Так, я вважаю, що запрошення України до НАТО може стати ключовим чинником для закінчення цієї війни", - сказав Єрмак.

Єрмак також заявив, що вступ до НАТО - це не лише бажання України, а “абсолютно така реальність, яку потребує сучасний світ, сучасна Європа”. Оскільки попередня безпекова система в Європі “не працює”.

"Ми все це побачили 24 лютого. Європа потребує захищеного світу. І без України це неможливо зробити", - наголосив Єрмак.

Керівник ОП також зазначив, що головною гарантією безпеки для України є членство в НАТО.

"Ми потребуємо гарантій безпеки на шляху до нашого членства в НАТО. Тому що головною гарантією є членство в НАТО. НАТО сьогодні є найсильнішим альянсом у світі. Це визнають усі. І я певен, що так буде", - додав він.

Нагадаємо, Подоляк заявив, що Україна може завершити війну з росією в поточному році, однак для цього необхідна достатня кількість зброї.