Запуск Nord Stream 2 демонструє байдужість Європи до безпеки України - Дуда

Якою була відповідь багатих північних країн на драму українського народу, котрий бореться за свою незалежність? Відповіддю стало спорудження великого газопроводу Nord Stream 2

Завершення будівництва російського газопроводу Nord Stream 2 демонструє байдужість Європи до боротьби, яку веде Україна за збереження своєї незалежності.

Про це в ході виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку сказав президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якою була відповідь багатих північних країн на драму українського народу, котрий бореться за свою незалежність? Відповіддю стало спорудження великого газопроводу Nord Stream 2. Він транспортуватиме російський газ до Західної Європи та приноситиме мільярдні доходи агресору, демонструючи цілковиту безпорадність і навіть байдужість до того факту, що від цього моменту Україна опиниться у ще більшій небезпеці", - заявив польський лідер.

Дуда також нагадав, що жоден із тих, хто будував чи затверджував проєкт цього газопроводу не брав участі у нещодавньому саміті Кримської платформи.

Як повідомлялося, російський монополіст Газпром 10 вересня оголосив про завершення будівництва газопроводу Nord Stream 2. Його проклали з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря - в обхід України. Єдиним акціонером проєкту є Газпром.

16 вересня Володимир Зеленський створив робочу групу з напрацювання пропозицій щодо мінімізації загроз від будівництва газогонів в обхід України.