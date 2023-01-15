SpaceX планує запуск ракети Falcon Heavy з секретними військовими супутниками

Американська компанія SpaceX сьогодні, 15 січня, планує вивести на навколоземну орбіту секретні військові супутники з використанням потужної ракети-носія Falcon Heavy

Передбачається, що запуск із космічного центру Кеннеді у Флориді розпочнеться 15 січня о 17:56 (16 січня 00:56 за Києвом). Трансляція в прямому ефірі відбуватиметься на сайті Space.com.

Нинішня місія Falcon Heavy для Космічних сил США під назвою USSF-67 передбачає виведення на геостаціонарну орбіту, приблизно за 35 700 кілометрів над Землею, секретного військового супутника зв’язку Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2, повідомляє Space.com

Разом з ним ракета виведе космічний апарат Long Duration Propulsive ESPA (LDPE)-3A, який може транспортувати до шести невеликих супутників.

Недільний запуск місії USSF-67 стане п’ятим за рахунком для Falcon Heavy, яка здійснила перший політ у лютому 2018 року, коли в космос було відправлено Tesla Roadster власника SpaceX Ілона Маска з одягненим у скафандр манекеном на ім’я Starman на водійському сидінні.

Востаннє Falcon Heavy виконувала політ у космос у листопаді 2022 року з місією USSF-44 для Космічних сил США, яка так само як і USSF-67 була секретною.

Falcon Heavy складається з трьох модифікованих перших ступенів розробленої SpaceX ракети-носія Falcon 9, скріплених разом. Центральний прискорювач увінчаний верхнім ступенем, що несе корисне навантаження.

Перші ступені Falcon Heavy можна використовувати багаторазово, як і у Falcon 9, тому два бічні прискорювачі для USSF-67 запускатимуться вдруге – першого разу вони використовувались на USSF-44.

За розрахунками інженерів SpaceX, ці два бічні прискорювачі мають повернутись на Землю невдовзі після старту. Центральний прискорювач не повернеться, він повинен безпечно впасти в Атлантичний океан.