Матеріали:
Теми:
ТЕХНОЛОГІЇ

SpaceX планує запуск ракети Falcon Heavy з секретними військовими супутниками

15 січня 2023, 14:58
SpaceX планує запуск ракети Falcon Heavy з секретними військовими супутниками
Фото: https://twitter
Американська компанія SpaceX сьогодні, 15 січня, планує вивести на навколоземну орбіту секретні військові супутники з використанням потужної ракети-носія Falcon Heavy
Передбачається, що запуск із космічного центру Кеннеді у Флориді розпочнеться 15 січня о 17:56 (16 січня 00:56 за Києвом). Трансляція в прямому ефірі відбуватиметься на сайті Space.com.
 
Нинішня місія Falcon Heavy для Космічних сил США під назвою USSF-67 передбачає виведення на геостаціонарну орбіту, приблизно за 35 700 кілометрів над Землею, секретного військового супутника зв’язку Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2, повідомляє Space.com.
 
Разом з ним ракета виведе космічний апарат Long Duration Propulsive ESPA (LDPE)-3A, який може транспортувати до шести невеликих супутників.
 
Недільний запуск місії USSF-67 стане п’ятим за рахунком для Falcon Heavy, яка здійснила перший політ у лютому 2018 року, коли в космос було відправлено Tesla Roadster власника SpaceX Ілона Маска з одягненим у скафандр манекеном на ім’я Starman на водійському сидінні.
 
Востаннє Falcon Heavy виконувала політ у космос у листопаді 2022 року з місією USSF-44 для Космічних сил США, яка так само як і USSF-67 була секретною.
 
Falcon Heavy складається з трьох модифікованих перших ступенів розробленої SpaceX ракети-носія Falcon 9, скріплених разом. Центральний прискорювач увінчаний верхнім ступенем, що несе корисне навантаження.
 
Перші ступені Falcon Heavy можна використовувати багаторазово, як і у Falcon 9, тому два бічні прискорювачі для USSF-67 запускатимуться вдруге – першого разу вони використовувались на USSF-44.
 
За розрахунками інженерів SpaceX, ці два бічні прискорювачі мають повернутись на Землю невдовзі після старту. Центральний прискорювач не повернеться, він повинен безпечно впасти в Атлантичний океан.
 
 
 
 
 
супутникSpaceXFalcon Heavy

Останні матеріали

Західні чиновники застрягли у минулому і не готові до розпаду росії. Але від розвалу рф виграють всі – Януш Бугайські
Західні чиновники застрягли у минулому і не готові до розпаду росії. Але від розвалу рф виграють всі – Януш Бугайські
14 січня 2023, 11:57
Ротація ліжок у путінському військовому борделі. Що означає призначення гєрасімова командувачем російських окупаційних сил – Мік Раян, Марк Галеотті, Дара Массіко
Політика
Ротація ліжок у путінському військовому борделі. Що означає призначення гєрасімова командувачем російських окупаційних сил – Мік Раян, Марк Галеотті, Дара Массіко
Переклад iPress – 13 січня 2023, 17:56
Зміїне місиво командування росією. росіяни збожеволіли і готові гинути, допоки не залишиться українців, які їх відстрілюватимуть – Том Купер
Політика
Зміїне місиво командування росією. росіяни збожеволіли і готові гинути, допоки не залишиться українців, які їх відстрілюватимуть – Том Купер
Переклад iPress – 13 січня 2023, 15:39
Хто і як забезпечить майбутню безпеку України. Чи є щось, крім членства в НАТО, що задовольнить Київ і стримає москву – New York Times
Політика
Хто і як забезпечить майбутню безпеку України. Чи є щось, крім членства в НАТО, що задовольнить Київ і стримає москву – New York Times
Переклад iPress – 13 січня 2023, 13:03
Симуляція: китайське вторгнення в Тайвань приречене на крах. Проте ціна для американських, китайських і тайванських військових буде дуже висока – СNN
Політика
Симуляція: китайське вторгнення в Тайвань приречене на крах. Проте ціна для американських, китайських і тайванських військових буде дуже висока – СNN
Переклад iPress – 12 січня 2023, 17:08
Нехай їдять мурах. Пропагандони кремля готують росіян до голоду в росії – Джулія Девіс
Cуспільство
Нехай їдять мурах. Пропагандони кремля готують росіян до голоду в росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 січня 2023, 13:19
Кризова ситуація в Соледарі триває. Але її пік пройдено та не все безнадійно – Том Купер
Кризова ситуація в Соледарі триває. Але її пік пройдено та не все безнадійно – Том Купер
Переклад iPress – 11 січня 2023, 14:30
Мета, задум, час та місце. Як воюючі сторони готуватимуться до наступальних кампаній 2023 року – Мік Раян
Мета, задум, час та місце. Як воюючі сторони готуватимуться до наступальних кампаній 2023 року – Мік Раян
Переклад iPress – 11 січня 2023, 13:47
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється