Засідання Радбезу ООН по ситуації на Запорізькій АЕС - основні заяви

Про це йдеться у прямій трансляції засідання Радбезу.

Заява рф

Представник рф у Радбезі ООН василь небензя заявив, що після попереднього скликання ситуація із ядерною безпекою "ще більше погіршилася". Так, він почав звинувачувати Збройні сили України у нібито обстрілах території АЕС та Енергодару.

"За інформацією міноборони росії, 14 серпня було здійснено 10 пострілів із гаубиць М-777 американського виробництва, також випущено два керованих боєприпаси. Унаслідок обстрілів одна людина загинула", - заявив небензя.

Заява України

Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН наголосив, що весь світ хоче почути від рф твердження, що вона демілітаризує атомну електростанцію, виводить свої війська з неї та повертає об'єкт під контроль уряду України.

"Ми витратили час на те, щоб вислухати балаканину, просто набір порожніх звуків. Країна-терорист не припиняє гратися із міжнародною спільнотою. Вони мали сміливість зібрати Радбез ООН, щоби обговорити власні ж провокації", - сказав Кислиця.

Він зазначив, що Україна вітає готовність гендиректора МАГАТЕ направити міжнародну місію на окуповану ЗАЕС, і "цей візит має бути проведений у суворій відповідності до національного законодавства України та при повному дотриманні її міжнародних зобов'язань".

За його словами, "окупанти навчили деяких заручників того, що вони повинні говорити та що повинні показувати представникам МАГАТЕ". Саме тому важливо провести місію таким чином, щоб міжнародна спільнота змогла побачити "реальну ситуацію, а не російську театральну виставу".

Заява Норвегії

"Ми відмовляємо росії у використанні цієї платформи для поширення дезінформації. Немає сумніву, що безпека навколо атомної електростанції погіршилася саме через присутність озброєного агресора", — сказала представниця Норвегії Тріме Хеймербек.

Вона додала, що тривала війна росії проти України збільшила ризики ядерного інциденту із потенційними катастрофічними наслідками як для здоров’я людей, так і для навколишнього середовища.

"Ми переживаємо, що захоплення росією атомної електростанції є також способом взяти у заручники ключове джерело електропостачання, важливого для цивільного населення України", - зазначила Хеймербек.

Заява Ірландії

Зі свого боку представниця Ірландії Кейт Моран під час засідання Радбезу ООН заявила, що небезпека для Запорізької АЕС походить винятково від росії

"Проблеми навколо Запоріжжя з’являються саме через війну росію проти України. російські військові створили цю кризу через незаконне захоплення та окупацію Запорізької АЕС та їхні бездумні дії в Україні, що явно показали саме зневажання ядерної безпеки", - сказала вона.

Як раніше повідомляв iPress, періодичні обстріли Запорізької АЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.