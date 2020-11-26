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Засідання суду по апеляції щодо націоналізації Приватбанку перенесли на грудень

Шостий апеляційний адмінсуд Києва переніс засідання по апеляції на рішення Окружного адмінсуду, який визнав націоналізацію Приватбанку незаконною, із 26 листопада на 15 грудня.
Засідання суду по апеляції щодо націоналізації Приватбанку перенесли на грудень Фото: з вільних джерел

Про це повідомила "Економічна правда" з посиланням на юристів Приватбанку.

Щодо причин такого рішення суду поки немає жодної інформації.

 

Нагадуємо:

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку. А 27 травня 2019  року Приватбанк вже подав апеляційну скаргу на відповідне рішення суду.

Тоді ОАСК вважав рішення НБУ про націоналізацію банку незаконним, тому що звіт про позапланову перевірку банку на момент націоналізації неналежно оформлений.

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26 11 2020 12:18
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