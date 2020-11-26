БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИШостий апеляційний адмінсуд Києва переніс засідання по апеляції на рішення Окружного адмінсуду, який визнав націоналізацію Приватбанку незаконною, із 26 листопада на 15 грудня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Засідання суду по апеляції щодо націоналізації Приватбанку перенесли на грудень
Фото: з вільних джерел
Про це повідомила "Економічна правда" з посиланням на юристів Приватбанку.
Щодо причин такого рішення суду поки немає жодної інформації.
Нагадуємо:
18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку. А 27 травня 2019 року Приватбанк вже подав апеляційну скаргу на відповідне рішення суду.
Тоді ОАСК вважав рішення НБУ про націоналізацію банку незаконним, тому що звіт про позапланову перевірку банку на момент націоналізації неналежно оформлений.
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26 11 2020 12:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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