З початку року банки скоротили прибуток на 23% – дані НБУ

Банки за 10 місяців 2020 року (січень - жовтень 2020 року) банки отримали 39,83 млрд грн чистого прибутку - це на 23,4% менше аналогічного періоду минулого року (52 млрд грн).

Фото: charivne.info

Як повідомляє "Економічна правда", про це свідчать дані НБУ. При цьому, доходи за цей період 2020 року становили 209,25 млрд грн, витрати - 169,42 млрд грн. Водночас більш ніж у 2 рази зросли відрахування у резерви під можливі збитки. З початку року банки сформували 23,3 млрд грн резервів під можливі збитки (минулого року - 9,32 млрд грн). Читайте також: НБУ не очікує обвалу гривні в разі повторного локдауна

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