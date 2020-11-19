НБУ не очікує обвалу гривні в разі повторного локдауна
Про це повідомив директор департаменту відкритих ринків Нацбанку Олексій Лупін в ході форуму фінансових директорів, інформує "Економічна правда".
"Ми не очікуємо повторення березневих подій на валютному ринку, тому що в березні це було щось нове, була паніка по всьому світу, і ніхто не розумів, що робити", - сказав Лупін, відповідаючи на питання про реакцію нацвалюти на повторний локдаун.
Чиновник Нацбанку пояснив, що на ослаблення гривні в березні, зокрема, вплинула паніка у нерезидентів, які намагалися швидко вивести і оперативно закрити свої інвестиції в країні.
Він також уточнив, що аналогічної тактики нерезиденти дотримувалися не тільки в Україні, а й у всіх країнах, що розвиваються.
Нагадаємо, що за прогнозами банкірів, до кінця року долар може зрости до 29 гривень
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