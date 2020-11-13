До кінця року долар може зрости до 29 гривень – банкіри

До кінця року гривня може послабитись до 29 гривень за долар - у тому числі через зростання випадків захворювань коронавірусом та посилення урядових обмежень.

Про це заявили банкіри, опитані агентством "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Економічна правда".

"Перспективи поширення епідемії та посилення карантинних заходів як в Україні, так і в країнах-торговельних партнерах, є зараз важливим фактором невизначеності. До кінця року не виключений зростання до 29 грн/1 долар, але з оглядом на те, буде, чи ні, введений жорсткий карантин і які будуть економічні наслідки", - заявив директор департаменту казначейства і фондових ринків Правекс Банку Артем Красовський.

За його оцінками, зміцнення гривні в листопаді викликане загальним падінням долара до більшості валют в зв'язку з виборами в США, а також присутністю на ринку декількох великих продавців-експортерів і вичікувальною позицією, яку зайняли покупці.

Водночас директор департаменту казначейства Ідея Банку Ярослав Кабін зазначив, що НБУ продовжує залишатися активним гравцем на валютному ринку, зокрема, останнім часом він активно викуповує залишок пропозиції на ринку, не даючи курсу зміцнитися ще сильніше, тому очікувати зміцнення до рівня 28 грн/долар і нижче не варто.

Фінансист прогнозує в найближчі тижні курсовий коридор на рівні 28,10-28,50 грн за долар і 29 грн за долар на кінець року.

"За його словами, серед головних чинників зміцнення курсу гривні після 5 листопада можна виділити продаж експортерами валютної виручки для оплати податку на прибуток за третій квартал, а також зменшення обсягів покупки валюти великими імпортерами енергоносіїв і електроніки в зв'язку з падінням попиту в очікуванні другої хвилі коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Головний менеджер з макроекономічного аналізу Райффайзен банку Аваль Сергій Колодій очікує, що до кінця року курс буде в інтервалі 28,5-29 грн за долар, а середньорічний курс складе близько 26,8 грн за долар.

"Глобальних змін ми не очікуємо: нерезиденти продовжать виходити з ОВДП, а компанії і банки з іноземним капіталом - виплачувати відстрочені дивіденди за 2019; цінова динаміка на основні експортні товари залишиться сприятливою; перспективи введення часткового або повного локдауна залишаються високими", - пояснив експерт.

Читайте також: Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара