Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара Долар піднявся до рівня 27,50 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 20 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,49 гривень за долар, курс купівлі до 27,47 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 17 копійок до 32,61 гривень за євро.

Фото: EPA/UPG

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг", передає РБК - Україна. Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,4700 - 27,4900 грн/долар, євро 32,5959 - 32,6196 грн/євро, російський рубль 0,3736 - 0,3742 грн/рубль. Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) на 20 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,31 гривень за долар. Курс на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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