Засідання суду у справі політв'язня Гриба не відбулося

Засідання Північно-Кавказького окружного військового суду Ростова-на-Дону у справі українського політв'язня Павла Гриба не відбулося. Батько Павла Ігор Гриб заявив, що зрив засідання завчасно спланували у зв'язку з тим, що на засідання з України прибув професор Василь Притула, який лікував Павла з дитинства.

"Дві хвилини. Стільки часу зайняло "судове засідання" 18 лютого в справі Павла. Суддя відкрив його, та й зразу закрив. На ньому не було ані прокурора, ані перекладача. Тобто, зрив судового засідання було сплановано завчасно. І це тому, що приїхав український професор Василь Притула, який дуже не бажаний свідок для "феміди" РФ", - зазначив батько політв’язня.

Крім того, Гриб наголосив, що суд відмовив матері у побаченні з сином, відмовив професору Притулі оглянути Павла, відмовив українським дипломатам зустрітись з громадянином України.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого в Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого в Росії звинувачують у тероризмі. Міністерство закордонних справ України у зв'язку з цим висловило протест.

Павла Гриба затримали в Мінську 24 серпня минулого року. Він поїхав туди, як стверджує, на зустріч з дівчиною. Після затримання Павло зник, і лише 7 вересня знайшовся в СІЗО Краснодару. ФСБ висунуло йому звинувачення у підготовці теракту.

Також, Україна повідомила партнерам із ЄС про критичний стан здоров’я політв’язня Павла Гриба.