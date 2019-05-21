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Засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську перенесли на п'яте червня

Мартін Сайдік зазначив, що такої домовленості досягнули учасники ТКГ
Засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську перенесли з 21 травня на 5 червня.
Засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську перенесли на п Фото: gettyimages.com

Такої домовленості досягли сторони переговорів, повідомила прес-служба МЗС Білорусі.

Як зазначив спеціальний представник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, такої домовленості досягнули учасники ТКГ.

Нагадаємо, що представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук заявив, що припинив свою участь у Мінських переговорах.

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21 05 2019 16:54
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