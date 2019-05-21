ПОЛІТИКА НОВИНИЗасідання Тристоронньої контактної групи в Мінську перенесли з 21 травня на 5 червня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську перенесли на п'яте червня
Мартін Сайдік зазначив, що такої домовленості досягнули учасники ТКГ
Фото: gettyimages.com
Такої домовленості досягли сторони переговорів, повідомила прес-служба МЗС Білорусі.
Як зазначив спеціальний представник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, такої домовленості досягнули учасники ТКГ.
Нагадаємо, що представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук заявив, що припинив свою участь у Мінських переговорах.
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