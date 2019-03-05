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Засновник програми LinguaLeo зізнався у вбивстві сестри

"Обвинувачений переховуватися від правоохоронців не став і зізнався у скоєному"
Слідчий комітет Російської Федерації пред'явив звинувачення жителю Башкирії у вбивстві сестри.
Засновник програми LinguaLeo зізнався у вбивстві сестри Фото: з вільних джерел

У правоохоронних органах уточнили, що мова йде про Айнура Абдулнасірова - засновника програми для вивчення мов LinguaLeo, про це повідомляє ТАСС.

"Щодо 34-річного жителя Дюртюлинського району Башкирії порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 105 КК РФ ("Вбивство"). Із затриманим проведені первинні слідчі дії, йому пред'явлено звинувачення, вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні Слідкому РФ.

Зазначається, що 2 травня чоловік у будинку в селі Дюртюлі посварився зі своєю сестрою і завдав їй кілька ножових поранень, від яких вона померла на місці. "Обвинувачений переховуватися від правоохоронців не став і зізнався у скоєному", - повідомили у відомстві.

Російські ЗМІ пишуть, що сестрі Абдулнасірова поставили діагноз "шизофренія" ще в 1996 році. Останнім часом хвороба загострилася, і дівчина нерідко проявляла агресію до оточуючих.

Нагадаємо, що поліція Кіпру затримала першого в історії острова серійного вбивцю.

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03 05 2019 20:57
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