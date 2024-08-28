Засновника й керівника Telegram Дурова суд Парижа постановив звільнити з-під варти

Суддя припинив утримання Дурова під вартою для проведення його першого допиту.

Засновника та генерального директора компанії Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти під час судового засідання у середу, 28 серпня.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

Зазначається, слідчий суддя припинив утримання Дурова під вартою для проведення його першого допиту і можливого висунення обвинувачення.

Це процесуальний крок, необхідний для того, аби засновника Telegram могли допитати в суді. Після цього йому можуть оголосити обвинувачення, уточнює BFMTV.

Нагадаємо, у Франції ввечері 24 серпня затримали засновника месенджера Telegram, росіянина Павла Дурова.

Офіційно ситуацію не коментували майже дві доби, після чого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що затримання засновника Telegram не має під собою політичних підстав.

Термін утримання під вартою Дурова мав завершитись увечері в середу, 28 серпня.