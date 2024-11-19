Заступник держсекретаря США підтвердив дозвіл Україні бити американськими ракетами вглиб росії

За словами Ніколса, саме від росіян залежить, триватиме цей конфлікт, чи ні.

Президент США Джо Байден дозволив ЗСУ завдавати ударів по об'єктах на території росії зброєю Штатів.

Це підтвердив помічник держсекретаря Браян Ніколс в інтерв'ю O Globo.

"Зброя, яку президент Байден дозволив Україні використовувати, дасть їй більше можливостей для самозахисту і, якщо пощастить, дозволить рф зрозуміти, що застосування сили для захоплення української території не матиме успіху, і, можливо, вона почне переговори про мир або, що ще краще, просто піде з української території, — заявив Ніколс. — Саме від них залежить, триватиме цей конфлікт, чи ні.

Це перше підтвердження дозволу на удари від американської сторони. Раніше заступник радника Байдена з національної безпеки Джонатан Файнер сказав, що не підтверджує жодних рішень, які «були чи не були ухвалені щодо допомоги США, коли йдеться про такі оперативні питання».

Нагадаємо, президент США Джо Байден нарешті дозволив Україні завдавати ударів по російській території з використанням американської зброї, зокрема ракет ATACMS із дальністю до 300 км. Деякі медіа припускають, що це рішення може стосуватися лише Курської області.