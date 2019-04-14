Заступник глави АП Кондратюк, який відповідає за спецслужби, подав у відставку, - ЗМІ

"Останні дії президента свідчать про те, що він вважає себе одноосібним захисником країни. Він також вважає, що тільки він особисто забезпечив дипломатичну підтримку. Це зовсім не так"

Заступник глави Адміністрації президента генерал-лейтенант Валерій Кондратюк подав у відставку.

Рапорт на ім'я президента України Петра Порошенка Кондратюк подав ще 26 лютого, однак відомо про це стало лише тепер, повідомляє УНІАН.

У заяві генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка заступник голови АП пояснює причини відставки.



Фото: УНИАН



Фото: УНИАН

Інформацію про те, що Кондратюк подав у відставку, підтвердив глава Адміністрації Президента Ігор Райнін.

Сам Кондратюк прокоментував журналістам свою відставку так: "Останні дії президента свідчать про те, що він вважає себе одноосібним захисником країни. Він також вважає, що тільки він особисто забезпечив дипломатичну підтримку. Це зовсім не так. Це образливо чути не тільки для мене, а й для тисяч військових, які зберігають мир, а також для десятків і сотень дипломатів, які служать на благо України", - сказав генерал-лейтенант.

Валерій Кондратюк - кадровий військовий. 1991 року він закінчив Київське вище загальновійськове командне двічі Червонопрапорне училища імені М. В.Фрунзе, 1996 року військово-дипломатичну академію МО України, Київський інститут іноземних мов, академію Служби Безпеки України. Пройшов шлях від офіцера до керівника спецслужб. Працював на дипломатичних посадах, був військовим аташе України в США, керував Управлінням центрального апарату СБУ.

У період з 2014 по липень 2016 року був начальником департаменту контррозвідки СБУ, із серпня 2016 по жовтень 2017 року очолював Головне управління розвідки МО України.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко погодив відставку Андрія Гордєєва з посади голови Херсонської облдержадміністрації.