Порошенко звільнив Гордєєва з посади голови Херсонської ОДА

Батько померлої радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк заявляв, що Гордєєв тісно співпрацює з організатором вбивства доньки

Президент Петро Порошенко погодив відставку Андрія Гордєєва з посади голови Херсонської облдержадміністрації.

Указ про звільнення Гордєєва з'явився на сайті президента 12 квітня.

"Звільнити андрія Гордєєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - ідеться в указі.

Нагадаємо, що голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку на ім'я президента України Петра Порошенка.

Раніше адвоката родини Гандзюк Євгенію Закревську видалили з процесу щодо обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру.

Суд на місяць відсторонив Мангера від посади голови Херсонської облради - до 6 квітня 2019 року.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.