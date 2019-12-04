Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко звільнив Гордєєва з посади голови Херсонської ОДА

Батько померлої радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк заявляв, що Гордєєв тісно співпрацює з організатором вбивства доньки
Президент Петро Порошенко погодив відставку Андрія Гордєєва з посади голови Херсонської облдержадміністрації.
Порошенко звільнив Гордєєва з посади голови Херсонської ОДА Андрій Гордєєв. Фото: rbc.ua

Указ про звільнення Гордєєва з'явився на сайті президента 12 квітня.

"Звільнити андрія Гордєєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - ідеться в указі.

Нагадаємо, що голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку на ім'я президента України Петра Порошенка.

Раніше адвоката родини Гандзюк Євгенію Закревську видалили з процесу щодо обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру.

Суд на місяць відсторонив Мангера від посади голови Херсонської облради - до 6 квітня 2019 року.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 04 2019 11:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.