ПОЛІТИКА НОВИНИГолова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку на ім'я президента України Петра Порошенка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Голова Херсонської ОДА написав заяву про відставку
"З розумінням того, що якщо є претензії та сумніви - потрібно дати можливість слідству прозоро і чітко виявити всі обставини жахливого вбивства"
Андрій Гордєєв. Фото: rbc.ua
Як повідомив народний депутат Олександр Співаковський на своїй сторінці у Facebook, це було власне рішення Гордєєва.
"З розумінням того, що якщо є претензії та сумніви - потрібно дати можливість слідству прозоро і чітко виявити всі обставини жахливого вбивства", - написав депутат.
За його словами, наступним кроком Гордєєва стане перевірка на поліграфі.
Нагадаємо, що очільник Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв зустрічався з главою Служби безпеки Василем Грицаком, коли справу щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк вже передали СБУ.
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06 04 2019 17:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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