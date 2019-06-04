Голова Херсонської ОДА написав заяву про відставку

"З розумінням того, що якщо є претензії та сумніви - потрібно дати можливість слідству прозоро і чітко виявити всі обставини жахливого вбивства"

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку на ім'я президента України Петра Порошенка.

Як повідомив народний депутат Олександр Співаковський на своїй сторінці у Facebook, це було власне рішення Гордєєва.

"З розумінням того, що якщо є претензії та сумніви - потрібно дати можливість слідству прозоро і чітко виявити всі обставини жахливого вбивства", - написав депутат.

За його словами, наступним кроком Гордєєва стане перевірка на поліграфі.

Нагадаємо, що очільник Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв зустрічався з главою Служби безпеки Василем Грицаком, коли справу щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк вже передали СБУ.