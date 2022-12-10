ЗСУ звільнили п'ять сіл на Херсонщині
Про це йдеться у зведенні Оперативного командування Південь у ніч на середу, 12 жовтня.
"Підрозділи окупаційних військ зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стримуванні наступальних дій. Незважаючи на це, нашими підрозділами закріплено успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам'янки, Трифонівки та Червоного у Бериславському районі", - уточнили захисники.
У згаданих селах продовжуються стабілізаційні заходи щодо реанімації соціальної та критичної інфраструктури.
При цьому загарбники продовжують обстрілювати деокуповані території.
"Ворог посилено проводить повітряну розвідку навколо 17 населених пунктів уздовж лінії фронту і на щойно звільнених територіях. Продовжує обстріл наших позицій і тилових територій, не відмовляється і від техногенного шантажу", - додали в командуванні.
Раніше повідомлялось, що Франція збільшить кількість своїх військ у Східній Європі.
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